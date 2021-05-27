ليبيا – إلتقت القائمة بأعمال السفارة البريطانية لدى ليبيا كاتي انجليش اليوم الخميس برئيس المفوضية العليا للإنتخابات عماد السايح في تونس.

القائمة بأعمال السفارة البريطانية أكدت، للسايح دور مفوضية الانتخابات الحاسم للتحضير للاستحقاق الانتخابي هذا العام، مشددةً على دعم المملكة المتحدة مع الأمم المتحدة لجهودها.

يشار إلى أن لقاء السايح بالقائمة بأعمال السفارة البريطانية يأتي بعد لقائه بالمبعوث الأمريكي إلى ليبيا رتشارد نورلاند والذي أكد بدوره على دعم الولايات المتحدة الأمريكية لمفوضية الإنتخابات لإجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل.

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