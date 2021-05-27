موسكو – أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الكلمة الحاسمة في تحديد المتطلبات الوبائية للوفود في القمة الروسية- الأمريكية المرتقبة في جنيف، ستكون للمتخصصين في هذا المجال.

وشدد بيسكوف، على أن “الأمر الرئيسي والأهم، هو ضمان سلامة رئيسي الدولتين”.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي جوزيف بايدن شخصيا في جنيف يوم 16 يونيو.

وأضاف بيسكوف للصحفيين، عند إجابته على سؤال حول هل سيسمح بمشاركة أعضاء الوفدين الذين لم يتم تطعيمهم ضد كوفيد أو الذين ليس لديهم أجسام مضادة، في المباحثات: “هناك متخصصون وأطباء وعلماء أوبئة في روسيا وكذلك في الولايات المتحدة. وبالطبع ستكون كلمتهم حاسمة في هذا الموضوع. الأمر الأهم هو سلامة وأمان الرئيسين”.

وبخصوص عمل الصحافة في القمة، قال بيسكوف إن الكرملين لا يملك حاليا كل التفاصيل، ويجب على الطرفين التنسيق والاتفاق.

المصدر: نوفوستي

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