ليبيا – أعرب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عن بالغ سروره بحفاوة الاستقبال الذي حظي به من قبل الرئيس النيجيري محمد بخاري خلال زيارته الأخيرة.

المنفي أوضح في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تابعتها صحيفة المرصد أن وزير الخارجية النيجيري جيفري أونياما والوزراء الآخرين في الحكومة النيجيرية شاركوا في مراسم الاستقبال له في القصر الرئاسي، حيث تم تدارس العلاقة التاريخية بين شعبي ليبيا ونيجيريا.

وأضاف المنفي: إن اللقاء شهد التأكيد على تعزيز هذه العلاقة والتطرق إلى المصالح المشتركة ومجالات التعاون الثنائية وآليات تفعيلها وتبادل وجهات النظر حول الأوضاع الإقليمية والدولية، مؤكدا أن استقرار الجنوب الليبي وتأمين الحدود هو ضمان لأمن واستقرار المنطقة بالكامل.

Share and Enjoy ! 0 Shares