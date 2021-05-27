ليبيا – سلط تقرير إخباري نشره موقع “لا برينسا لاتينا” الإعلامي الأميركي الضوء على مسألة توفير الحماية للمهاجرين غير الشرعيين المتجهين من ليبيا لأوروبا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد نقل عن المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة “ميشيل باتشيليت” قولها: إن الاتحاد الأوروبي وليبيا يتحملان المسؤولية عن النقص الموجود في حماية المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط.

وحثت “باتشيليت” السلطات في الاتحاد الأوروبي وليبيا على التراجع عن التدابير التي قادت إلى تقويض عمليات البحث والإنقاذ، مبينة أن الافتقار لحماية حقوق الإنسان للمهاجرين غير الشرعيين مرده قرارات وممارسات سياسية ملموسة من كلا الجانبين.

ودعت “باتشيليت” دول الاتحاد الأوروبي والمؤسسات والجهات الفاعلة للعمل إلى دعم كرامة المهاجرين غير الشرعيين وحماية حقوق الإنسان، مبينة أن الإجراءات الليبية والأوروبية قادت إلى اعتقالات تعسفية للآلاف من هؤلاء خلال العامين 2019 و2020 وإعادتهم قسرًا إلى الأراضي الليبية.

وأضافت “باتشيليت”: إن ذات الفترة شهدت قيام دول الاتحاد الأوروبي بتقليل عمليات البحث والإنقاذ البحرية إلى حد كبير وعرقلة عمل المنظمات الإنسانية غير الحكومية، فيما قادت الأوضاع المتوترة لتجنب المزيد من السفن التجارية الذهاب لمساعدة القوارب الغارقة.

وأوضحت “باتشيليت” أن هذا التجنب مرده علم القائمين على السفن أنهم سيواجهون تأخيرًا لفترات طويلة ومنع إنزال المهاجرين غير الشرعيين في ميناء آمن، مؤكدة قيام الاتحاد الأوروبي عبر وكالة خفر السواحل وحرس الحدود الأوروبية “فرونتكس” والقوة البحرية الأوروبية بتحميل الليبيين مزيدًا من المسؤوليات.

وأضافت “باتشيليت”: إن تحميل جهاز خفر السواحل الليبي المزيد من المسؤوليات إنقاذ المهاجرين غير الشرعين في المياه الدولية قاد لإعادة من يتم إنقاذهم إلى ليبيا التي تعد دولة غير آمنة لهم، ما يحتم قيام الاتحاد الأوروبي والسلطات الليبية بتغيير سياساتهما وممارساتهما المؤدية فقدان العديد من هؤلاء لحياتهم.

واختتمت “باتشيليت” بالقول: “يمكننا أن نتفق جميعًا على أنه لا ينبغي لأحد أن يشعر بأنه مجبر على المخاطرة بحياته أو بحياة أسره على متن قوارب غير صالحة للإبحار، بحثًا عن الأمان والكرامة ؛لكن الجواب لا يمكن أن يكون ببساطة منع المغادرين من ليبيا أو جعل الرحلات أكثر يأسا وخطورة”.

ترجمة المرصد – خاص

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