ألمانيا – تعاقد بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، اليوم الخميس، مع المدافع الإنجليزي، عمر ريتشاردز، من ريدينغ، المنافس في دوري القسم الثاني الإنجليزي، في صفقة انتقال حر لمدة أربعة أعوام.

وقال ريتشاردز (23 عاما)، في بيان للنادي البافاري: “انتقالي إلى بايرن هو شرف كبير بالنسبة لي. وهو بمثابة حلم تحقق”.

وأضاف: “يشرفني ارتداء ملابس واحد من أكبر الأندية على مستوى العالم، وكلي أمل في مساعدة النادي في تحقيق النجاح مستقبلا”.

وعن الصفقة قال المدير الرياضي لبايرن ميونيخ، حسن صالح حميديتش: “نحن سعداء بانضمامه إلى بايرن. عمر صاحب مهارات عالية في يسار خط الدفاع”.

وأضاف المسؤول: “وهو يجيد التقدم، وتركيزه جيد، ونحن على ثقة بأنه سيلعب دورا كبيرا في فريقنا”.

وكان البايرن، تعاقد في وقت سابق أيضا مع المدافع الفرنسي الشاب دايو أوباميكانو، قادما من لايبزيغ.

ومن المنتظر أن يرحل أكثر من مدافع عن صفوف البايرن هذا الصيف، ومنهم جيروم بواتينغ، وديفيد ألابا، وخابي مارتينيز.

المصدر: رويترز

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