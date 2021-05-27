إيران – تم اليوم الخميس برعاية الرئيس الإيراني، حسن روحاني، تدشين 526 مشروعا وطنيا لوزارة التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية في إيران.

وتتضمن هذه المشاريع التي افتتحها روحاني عبر الفيديو كونفرنس، 526 مشروعا في مجالات السياحة والتراث الثقافي في البلاد بقيمة استثمارية بلغت 2 تريليون و 537 مليار تومان.

ومن المشاريع التي تم تدشينها اليوم، فندق حيران من فئة 5 نجوم في مدينة استارا بمحافظة كيلان في شمال البلاد، كما ازيح الستار عن مشروع تجديد قصر “سردار أمجد” في مدينة تالش بشمال البلاد.

كما تم اليوم تدشين 33 مشروعا لترميم الآثار الثقافية في البيوت التاريخية وقلعة فلك الأفلاك ونادي الضباط، ومشروعين كبيرين للسياحة الصناعية الزراعية، ومجمع السياحة الترفيهية للمركز الدبلوماسي في مدينة بروجرد.

المصدر:RT

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