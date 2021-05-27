إيطاليا – كشفت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، امس موقف إدارة نادي يوفنتوس من السماح برحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم “البيانكونيري”، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس في الصيف المقبل، ولكن تثير تكهنات حول مغادرته مع نهاية الموسم الجاري، بعد 3 سنوات قضاها اللاعب البرتغالي بقميص “البيانكونيري”.

وذكرت صحيفة “توتو سبورت”، أن يوفنتوس ينتظر أن يكشف رونالدو عن نواياه، فيما يخص الرحيل عن الفريق أو البقاء معه، مشيرة إلى أنه إذا أراد الرحيل فإن النادي لن يقف أمامه.

وأضافت أن الدون البرتغالي يرتبط بالعودة إلى مانشستر يونايتد، وهو النادي الذي بدأ فيه مسيرته الاحترافية، بعدما انتقل إلى صفوفه في بداية مشواره قادما من فريق سبورتنغ لشبونة البرتغالي.

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن يوفنتوس منفتح للدخول في مفاوضات مع مانشستر يونايتد، على إتمام عملية تبادلية، يعود بوجبها رونالدو إلى ملعب “مسرح الأحلام – أولد ترافورد” معقل الشياطين الحمر، مقابل عودة الفرنسي بول بوغبا إلى داخل أسوار ملعب “”أليانز ستاديوم” بمدينة تورينو.

المصدر: وكالات

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