على مائدة إفطار.. زاخاروفا تجتمع مع ممثلي وكالات الإعلام الأجنبية في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

على مائدة إفطار.. زاخاروفا تجتمع مع ممثلي وكالات الإعلام الأجنبية في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

روسيا – تعقد الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على هامش “منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي” مأدبة إفطار مع ممثلي وكالات الإعلام الأجنبية في روسيا.

واللقاء مخصص لعمل وسائل الإعلام الأجنبية والصحفيين في روسيا، وكذلك لمناقشة التشريعات المتعلقة بوسائل الإعلام المدرجة في سجل الوكلاء الأجانب.

وسيحضر الحدث خبراء إعلاميون وصحفيون روس وأجانب، بما في ذلك ممثلو وسائل الإعلام من قائمة الوكلاء الأجانب.

وخلال اللقاء سيتم تقديم معلومات عملية حول إجراءات الاعتماد للصحفيين الأجانب، وسيتم شرح إجراءات عمل وسائل الإعلام الأجنبية على أراضي روسيا.

تنطلق مطلع يونيو المقبل (2 – 5 يونيو 2021) أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، والذي سينعقد حضوريا (وجها لوجه) مع مراعاة إجراءات الوقاية الصحية، وباستخدام تقنيات رقمية حديثة.

ويحمل منتدى هذا العام شعار “معا مرة أخرى. اقتصاد الواقع الجديد”، في إشارة إلى المرحلة ما بعد جائحة كورونا، التي أصابت العالم العام الماضي ووجهت ضربة موجعة للاقتصاد العالمي.

ويتضمن برنامج المنتدى أكثر من 130 جلسة حوار للخبراء ويغطي مجموعة واسعة من الموضوعات لتطوير مختلف مجالات الاقتصاد. كذلك خلال المنتدى ستتم مناقشة قضايا متعلقة بالاستثمار.

المصدر: RT

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