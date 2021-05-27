واشنطن – خطت مساعدة المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار، خطوة تاريخية باعتلائها منبر غرفة الصحافة في مقر الرئاسة الأمريكية، لتكون ثاني امرأة أمريكية من أصل إفريقي تضطلع بهذا الدور.

وقالت جان بيار في تصريح: “شرف عظيم أن أكون هنا اليوم”، مضيفة أنها “تدرك البعد التاريخي لقرار توليها منصة غرفة جيمس بريدي للإحاطة الصحفية المرموقة”.

وولدت جان بيار في المارتينيك لأبوين من هايتي، ونشطت الأربعينية الفرانكوفونية طويلا، ضمن جمعيات المجتمع المدني، وعملت في حملتي الرئيس السابق باراك أوباما الانتخابيتين، ثم في حملة الرئيس الحالي جو بايدن عام 2020، قبل الانضمام إلى فريق البيت الأبيض.

وسبق لها عرض إحاطات صحفية على متن الطائرة الرئاسية. لكن تلك المهمات أقل رونقا، مقارنة بالإحاطة اليومية التي تنقل على الهواء مباشرة، وحيث يمكن أن يكون أي خطأ بسيط مكلفا.

ويحظى اضطلاعها بهذا الدور بأهمية خاصة، إذ سبق للمتحدثة الحالية باسم البيت الأبيض جين ساكي، أن أعلنت أنّها تتطلع إلى مغادرة المنصب بعد نحو عام.

المصدر: “أ ف ب”

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