ليبيا – اجتمع وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خالد مازن التيجاني أمس الاربعاء مع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيتش.

المبعوث الأممي رحب بحسب المكتب الإعلامي التابع للوزارة بتوحيد مؤسسة وزارة الداخلية، وأثنى على جهود الوزارة واستعداداتها المكثفة هذه الفترة من أجل تأمين الاستحقاق الانتخابي القادم.

وأثنى على مجهودات الوزارة وما قامت به أجهزتها المختصة في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

كما تم مناقشة ضرورة معالجة عدة جوانب مهمة ترتبط بالمهاجرين غير الشرعيين، ومن بينها الإسراع في اتخاذ الترتيبات اللازمة بشأن ترحيلهم لبلدانهم والتنسيق مع حكوماتهم في ذلك، ومتابعة ماتم انجازه خلال الفترات الماضية في هذا الشأن.

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