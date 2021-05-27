بولندا – أحرز فياريال لقب الدوري الأوروبي لكرة القدم وتأهل إلى دوري ابطال أوروبا بعد فوزه على مانشستر يونايتد بركلات الترجيح 11-10 بعد إنتهاء المباراة بالتعادل 1-1.

وهذا اللقب الأول لفياريال في تاريخه، ليمنح مدربه أوناي إيمري لقبه الرابع في البطولة، فيما استمر غياب يونايتد عن الألقاب منذ فوزه بالدوري الأوروبي في 2017.

وهز جيرار مورينو شباك دي خيا بعد ركلة حرة من داني باريخو ليتقدم فياريال في الدقيقة 29، لكن يونايتد أدرك التعادل عبر إدينسون كافاني الذي استغل تسديدة زميله ماركوس راشفورد التي غيرت اتجاهها في الدقيقة 55.

واستمر التعادل في الوقت الإضافي وبعد تسجيل كل اللاعبين ركلاتهم هز رولي شباك دي خيا قبل أن ينقذ تسديدة الحارس الإسباني.

المصدر : سكاي نيوز

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