ألمانيا – كشف النجم السابق للمنتخب الألماني، لوثار ماتيوس، أوجه الشبه والاختلاف، بين الأسطورة الراحل دييغو أرماندو مارادونا، ومواطنه ليونيل ميسي، قائد برشلونة ومنتخب الأرجنتين.

وقال ماتيوس في تصريحات أدلى بها لصحيفة سبورت الكتالونية، عن أوجه الشبه بين النجمين الأرجنتينيين: “هما يتشابهان في أمور كثيرة، كلاهما يلعب بالقدم اليسرى وقصيرا القامة، وكلاهما يحرزان كثيرا من الأهداف مع كثير من المراوغات، ولا يتوقفان عندما تكون الكرة بحوزتهما، كلاهما كان الأفضل في فترته”.

أما عن أوجه الاختلاف بين مارادونا وميسي، فقال أسطورة “المانشافت” وفريق بايرن ميونيخ: “ربما يكون ميسي أفضل من ناحية التهديف، لا أتذكر أن دييغو كان يسجل 50 هدفا في الموسم عاما بعد عام، ولكن دعنا نتجنب المقارنة بينهما، فكلاهما كانا لاعبين استثنائيين”.

واستعرض نجم المنتخب الألماني السابق ذكرياته القديمة مع مارادونا في نهائي مونديال المكسيك 1986 ونهائي 1990، مشيرا إلى أنهما كانا النهائيين الأكثر أهمية في مسيرته، لأن تجربة خوض نهائي كأس العالم مرتين “أمر لا ينسى” مضيفا: “أحدهما خسرته والآخر فزت به”.

وأضاف ماتيوس: “كمحصلة يجب أن أقول بأن الانتصار كان مستحق، حيث فاز الفريق الأفضل في البطولة، الأرجنتين في 1986 ونحن في 1990”.

المصدر: وكالات

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