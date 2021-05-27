الصين – أجرى نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، ليو خه، صباح اليوم الخميس، محادثة هاتفية مع ممثلة التجارة الأمريكية، كاثرين تاي.

ووفقا لوكالة “شينخوا” فإن ليو خه هو عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس الجانب الصيني في الحوار الاقتصادي الشامل بين الصين والولايات المتحدة

وقد أجرى الجانبان محادثات “صريحة وعملية وبناءة بروح المساواة والاحترام المتبادل”، وفقا للوكالة الصينية.

واتفق الجانبان على أن تطوير التجارة الثنائية أمر في غاية الأهمية، واتفقا على مواصلة الحوار بين الجانبين.

المصدر: شينخوا

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