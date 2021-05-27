موريتانيا – أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، تعديلات واسعة على هيكلة الحكومة وعلى الفريق الوزاري، كانت هي الأوسع منذ وصوله إلى الحكم قبل قرابة عشرين شهرا.

وقالت الرئاسة الموريتانية في بيان لها، إنه بموجب مرسوم، وباقتراح من الوزير الأول (رئيس الوزراء) محمد ولد بلال، أصدر الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، قرارا بتعيين كل من: محمد ماء العينين ولد اييه وزيرا للتهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، وسيدي ولد الزحاف وزيرا للصحة، وكامارا سلوم محمد وزيرا للوظيفة العمومية والشغل.

وشمل القرار أيضا تعيين محمد عب دالعزيز ولد داهي وزيرا للتحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، والدي ولد الزين وزيرا للصيد والاقتصاد البحري، وسيدين ولد سيدي محمد ولد أحمد أعلي وزيرا للزراعة.

كما تضمن التعديل أيضا لمرابط ولد بناهي وزيرا للبيطرة، والناها بنت حمدي ولد مكناس وزيرة للتجارة والصناعة التقليدية والسياحة، والطالب ولد سيد أحمد وزيرا لتشغيل والتكوين المهني، وسيد أحمد ولد محمد وزيرا للإسكان والعمران والاستصلاح الترابي.

كما تم تعيين محمد الحسن ولد بوخريص وزيرا للمياه والصرف الصحي، وآمال سيدي ولد الشيخ عبدالله وزيرة للتعليم العالي والبحث العلمي، والمختار ولد داهي وزيرا للثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة، ووزيرة للعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة وهي الناها بنت هارون ولد الشيخ سيديا.

المصدر: “الرئاسة الموريتانية”

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