ليبيا – اجتمع وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خالد التيجاني أمس الأربعاء مع رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي EUBAM ناتالينا سي.

وتم خلال الاجتماع وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة التأكيد على سير التفاهمات بين وزارة الداخلية والبعثة، إضافةً إلى التباحث وتبادل وجهات النظر، حول العديد من المشاريع التي تم الاتفاق عليها من أجل تعزيز قدرات وزارة الداخلية في العديد من المجالات والتخصصات المهمة.

هذا وقد تم الاتفاق على صياغة واعتماد مذكرة تفاهم مشتركة بين وزارة الداخلية والبعثة.

وفي ختام الاجتماع أكد الوزير على الدور المهم الذي تقوم به البعثة داخل ليبيا ودعمها للوزارة، وتعاونها المستمر مع اللجنة المركزية للمتابعة، من أجل الإشراف على الدعم الدولي والنهوض بالعديد من المهام والتخصصات التابعة لوزارة الداخلية بالشكل الأمثل.

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