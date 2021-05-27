السعودية – تلقى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن.

وقالت وكالة “واس” السعودية إن الجانبين بحثا خلال الاتصال العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، واستعرضا أوجه التعاون بشأن التحديات الإقليمية والدولية.

يذكر أن بلينكن أجرى جولة في الشرق الأوسط امتدت من 24 حتى 27 مايو، أجرى خلالها محادثات مع كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيسين الفلسطيني محمود عباس، والمصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني عبد الله الثاني.

المصدر: “واس” + RT

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