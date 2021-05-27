الولايات المتحدة – تدل نتائج استطلاع جديد على أن ثلثي أنصار الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة الأمريكية لا يعتبرون جو بايدن رئيسا منتخبا بشكل قانوني.

ونشرت صحيفة “The Hill” الأمريكية، مساء أمس الأربعاء، نتائج استطلاع جديد للرأي العام أجرته مصلحة الأبحاث لجامعة كوينيبيك (Quinnipiac University Poll). وتدل هذه النتائج على أن العديد من أنصار الحزب الجمهوري لا يزالوا يعتقدون، وحتى بعد مرور نصف عام على موافقة الكونغرس الأمريكي على نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد في نوفمبر الماضي، أن نتائج التصويت كانت مزورة وأنه تمت “سرقة” الفوز من الرئيس السابق، دونالد ترامب.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجمهوريين في عدد من الولايات الأمريكية لا يزالوا يسعون لإعادة فرز أصوات الناخبين ويعرضون للشك شرعية الانتخابات، فيما اعتبر 64% من المشاركين في الاستطلاع جو بايدن رئيسا منتخبا بشكل شرعي.

كما قال 66% من أنصار الحزب الجمهوري إنهم يريدون أن يكون ترامب مرشحا للرئاسة الأمريكية في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، فيما عبر 85% من أنصار الحزب الجمهوري عن استعدادهم لدعم المرشحين المؤيدين لترامب في الانتخابات على مختلف المستويات.

وكانت نتائج استطلاع مماثل آخر أجرته سابقا وكالة “رويترز” ومصلحة “Ipsos” لاستطلاعات الرأي العام تدل على أن 53% من أنصار الحزب الجمهوري يعتبرون دونالد ترامب رئيسا منتخبا بشكل شرعي.

المصدر: تاس

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