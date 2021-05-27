وقوع انفجار واندلاع حريق في سفينة حاويات تحمل مواد كيميائية في سريلانكا

وقوع انفجار واندلاع حريق في سفينة حاويات تحمل مواد كيميائية في سريلانكا

كولومبو – أفادت وسائل إعلام بوقوع انفجار واشتعال حريق في سفينة حاويات تحمل مواد كيميائية، وتحديدا حامض النيتريك، في سريلانكا بالقرب من ميناء كولومبو.

ووفقا لوسائل الإعلام تم إنقاذ طاقم الناقلة “إكس برس بيرل”، التى تحمل 25 طنا من حامض النيتريك، مع اشتداد اشتعال النيران بها. وبحسب المعلومات الأولية يوجد بين الطاقم مواطن روسي.

وأشارت إلى أن السفينة تقع على مسافة عشرة أميال بحرية من ميناء كولومبو في سريلانكا. ووقع الانفجار أثناء قيام طائرات عسكرية وضباط بحرية بإخماد حريق بدأ في 20 مايو.

ووفقا للمعلومات فإن ثماني حاويات على الأقل سقطت في البحر، ويعتقد أن هذه الحاويات تحتوي على مادة حامض النيتريك.

ويتم الآن العمل على سحب السفينة بعيدا عن الساحل لمسافة 50 ميلا بحريا، وتفيد التقارير بأن النيران اشتعلت بشكل عنيف في ناقلة الحاويات.

المصدر: وكالات

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