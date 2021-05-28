إيطاليا – أكد المدرب سيموني إنزاغي، أمس رحيله عن تدريب لاتسيو، حيث يستعد لخلافة أنطونيو كونتي في تدريب إنتر ميلان، بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وقال إنزاغي لوكالة الأنباء الإيطالية “أنسا”: “بعاطفة وود كبيرين أريد أن أبلغكم أنه في 30 يونيو تنتهي مغامرتي الرائعة مع لاتسيو”.

وأضاف: “أريد توجيه الشكر للنادي والرئيس واللاعبين والجماهير الذين احتوني على مدار 22 عاما رائعة كلاعب ومدرب. لقد قاتلنا وانتصرنا معا. هذه الألوان ستظل دائما في قلبي: سيظل الأزرق والأبيض دائما جزءا من روحي”.

وذكرت شبكة “سكاي إيطاليا”، أن إنزاغي كان قد توصل لاتفاق شفهي مع لاتسيو لتمديد عقده خلال اجتماع مع رئيس النادي، كلاوديو لوتيتو، يوم الأربعاء الماضي، لكن بعدها أقنعه إنتر بتغيير رأيه.

وكان كونتي، فسخ عقده مع إنتر ميلان بالتراضي يوم الأربعاء، وأكدت تقارير إعلامية أن إنزاغي وافق على عقد لمدة عامين لتدريب إنتر.

وفاز إنزاغي كمدرب مع لاتسيو بكأس إيطاليا في العام 2019، خلال خمس سنوات مع النادي، بعد أن فاز بلقب الدوري الإيطالي 1999، وثلاثة ألقاب لكأس إيطاليا كلاعب مع النادي أيضا.

وبدأ إنزاغي مسيرته كمدرب في قطاع الناشئين بلاتسيو، قبل توليه مسؤولية الفريق الأول في أبريل 2016.

المصدر: رويترز

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