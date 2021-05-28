ليبيا – قال مسؤول مشروع علاوة الزوجة والأبناء في وزارة الشؤون الاجتماعية علي البوسيفي إن الأبناء ممن لم تتجاوز أعمارهم سنّ 18 عامًا، يحصل أكثر من 90٪ منهم على العلاوة المقررة، والتي تبلغ قيمتها 100 دينار، وما يزال العمل جاريًا لبقية الفئات.

البوسيفي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا 218” اليوم الجمعة أوضح أن الوزارة تبحث مع المصارف التجارية، بشكل مستمر، عن حلول لبعض الخصومات الحاصلة في بعض حسابات أرباب الأسر.

وبين مدير مشروع علاوة الزوجة والأبناء أن بعض أولياء الأمور تترتب عليهم التزامات مالية لصالح المصارف مقابل قروض أو سلف أو خدمات غير مُسددة؛ فيتم استقطاعها من أموال العلاوة، مُعبّرًا عن انزعاجه، ومطالبًا المصارف بالتحلّي بالمسؤولية الاجتماعية والتوصل مع أرباب الأسر إلى حلول أخرى، دون المساس بأموال الزوجة والأبناء.

وأشار مسؤول علاوة الزوجة والأبناء إلى وجود بعض المشاكل الإدارية، المتمثلة في طول الدورة المستندية لفئات الزوجة غير العاملة، والمتزوجة من أجنبي، لإثبات صحة الإجراءات الإدارية، في ظلّ عدم وجود منظومة مُوحّدة.