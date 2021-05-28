ليبيا – استقبل رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة اليوم الجمعة بالعاصمة طرابلس وفدًا أوروبيًا ضم وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو ووزير خارجية مالطا إيفاريست بارتولو ومفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع اوليفر فاريل، بحضور وزراء الخارجية، والداخلية، والدولة لشؤون الهجرة بحكومة الوحدة الوطنية.

اللقاء الذي عقد في مقر ديوان رئاسة الوزراء تناول بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة العلاقات والتعاون في كافة المجالات، والعمل على تعزيز هذه العلاقات وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتي من أهمها التنسيق المشترك بين الجانب الليبي والأوروبي في ايجاد حلول مستدامة، وأكثر شمولية، للتخفيف من أزمة تدفق المهاجرين غير الشرعيين وضبط الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة.

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