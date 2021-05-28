ليبيا – تعهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بتضمين الزيادة الخاصة بمرتبات المعلمين والعاملين بقطاع التربية والتعليم.

موقف الدبيبة جاء وفقًا لبيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية طالعته صحيفة المرصد في لقاء جمعه بنقيب عام المعلمين وكافة النقابات بالمناطق لمعلمي ليبيا، بحضور وزراء المالية والتربية والتعليم والتعليم العالي والتعليم التقني بالحكومة.

وأشار البيان إلى تضامن الدبيبة مع المعلمين في المطالبة بحقوقهم المشروعة وفقًا للقانون رقم 4 الصادر عن مجلس النواب، مؤكدًا أن اللقاء شهد بحث مطالب المعلمين المتعلقة بتحسين أوضاعهم المالية، والإمكانيات الحكومية المتاحة لتحقيق هذه المطالب.

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