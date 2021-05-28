ليبيا – بحث عضو مجلس النواب رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض مع سفير إسبانيا خافيير لاراتشي سبل التعاون المشترك.

ووفقًا لبيان صادر عن الاتحاد طالعته صحيفة المرصد، فإن الجانبين تدارسا دعم المسار السياسي في ليبيا والدور المهم الذي يمكن أن تقوم به إسبانيا لتعزيز الاستقرار واستئناف مشاريع التعاون بين البلدين، وتسهيل إجراءات السفر لليبيين خاصة رجال الأعمال.

وأكد الرعيض أن مثل هذه اللقاءات من شأنها أن تعزز الاستقرار في ليبيا وتمثل مؤشرًا إيجابيًا لعودة التعاون الدولي مع باقي الدول، مشيرًا إلى امتلاك إسبانيا الخبرة في العديد من المجالات الفنية والصناعية التي من الممكن أن تتم الاستفادة منها في الساحة الليبية.

وأشار الرعيض إلى أن عودة السفارة الإسبانية للعمل من العاصمة طرابلس من شأنه أن يقوي آفاق التعاون بين البلدين.

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