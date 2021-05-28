ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي أحمد المهدوي إنه قد لا تجري الانتخابات في موعدها، وإن مجلس الدولة سيعرقلها، سواء تم استشارته من البرلمان أو لا.

المهدوي وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” اليوم الجمعة، أشار إلى أن المبعوث الأممي يان كوبيتش سيجتمع بالملتقى في 23 يونيو المقبل، سواء لتمرير القاعدة الدستورية التي قد تصدر إلا أنه بحسب سبر الآراء، فلن يمرر الملتقى انتخابات رئاسية مباشرة بحساب الأصوات المطلوبة، على حد تعبيره.

ولفت إلى أن تيار الإسلام السياسي الممثل بأكثر من النصف في لجنة الحوار يحاول أن يفرض سيناريو الانتخاب غير المباشر للرئيس أو إلغاء الانتخابات؛ خوفًا من خسارته المتوقعة.

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