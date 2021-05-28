ألمانيا – وصف نائب المستشارة الألمانية، وزير المالية، لاف شولتز، أن الهبوط الاضطراري لطائرة الخطوط الجوية الأيرلندية “رايان إير” في مينسك بأنه “عمل غير مسبوق من أعمال القرصنة الجوية”.

واتهم شولتز، في تصريح أدلة به في مقابلة صحفية نشرتها مجموعة “فونك”، رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، بتزوير خطر تفخيخ الطائرة.

وقال نائب المستشارة الألمانية إن “لوكاشينكو، الذي أجبر طائرة ركاب على الهبوط بتهديد مزيف حول تفخيخ الطائرة، انتهك القانون الدولي من أجل اعتقال منتقد (بيلاروسي) غير مرغوب فيه”.

ودعا شولتز إلى “ضرورة عزل النظام في مينسك على المستوى الدولي”، مضيفا أنه لا يمكن تجاهل ما حدث.

واعتقلت السلطات البيلاروسية، في وقت سابق، مؤسس إحدى أبرز القنوات المعارضة في تطبيق “تلغرام”، بعد هبوط اضطراراي لطائرة كان على متنها في مينسك.

وقالت وسائل إعلام بيلاروسية رسمية إن طائرة الركاب التابعة لشركة “ريان إير” هبطت الأحد الماضي، في مطار مينسك بعد ورود أنباء عن وجود قنبلة على متنها، مضيفة أن الفحوصات التي جرت عقب هبوط الطائرة أكدت عدم صحة هذه المزاعم.

المصدر: تاس

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