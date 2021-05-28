ليبيا – كشف وزير الشؤون الاجتماعية في تونس محمد الطرابلسي عن نية ليبيا منح بلاده وديعة مالية للبنك المركزي التونسي بقيمة تقدر بمليار يورو.

الطرابلسي أوضح في تصريح لصحيفة السروق التونسية تابعته صحيفة المرصد أن الوديعة الليبية سترفع من احتياطات بلاده من العملة الصعبة لدعم الاقتصاد في وجه الظروف الصعبة التي تمر بها تونس، مؤكدًا إن زيارة رئيس الوزراء هشام المشيشي إلى ليبيا كسرت الجليد في العلاقات المشتركة، وتم خلالها اتخاذ قرارات تهم البلدين.

واختتم الطرابلسي تصريحاته بالإشارة إلى كون السوق الليبية مفتوحة أمام كل التونسيين من كافة الاختصاصات، خاصة السياحية والفندقية والتمريض بالإضافة إلى الحرف والمهن الصناعية.

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