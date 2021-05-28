ليبيا – علق عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادرحويلي الموالي لتركيا على البيان الذي أصدره عبد الله اللافي عضو المجلس الرئاسي اليوم الجمعة، والذي حذر فيه من التصرفات الأحادية الجانب، خاصة فيما يتعلق بالجانب العسكري.

حويلي وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية قال: إن البيان يعبر عن خلاف بين أعضاء المجلس الرئاسي، مضيفًا أن عدم توحيد المؤسسة العسكرية وانصياعها تحت إمرة القائد الأعلى للجيش وهو المجلس الرئاسي، يؤثر على إجراء الانتخابات في موعدها.

عضو مجلس الدولة الاستشاري زعم أن ما يحدث في المنطقة الشرقية لا يبشر بخير.

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