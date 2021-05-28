مولدوفا – اتهمت رئيسة مولدوفا مايا ساندو وزير داخلية البلاد بافيل فويكو بتنظيم مراقبة غير شرعية على أفراد عائلتها.

وقالت ساندو في حديث لقناة “تي في 8” التلفزيونية المحلية، إنه “لا يمكن للوزير أن يراقبني، لأن لدي حراسي. وهو أمر بتنظيم المراقبة على عائلتي. والهدف من ذلك ممارسة الضغط علي. ولدي معلومات حول أن المراقبة مستمرة منذ عدة أشهر”.

وأضافت أن المراقبة طالت أنصارها من السياسيين، مشيرة إلى أن “ذلك يحدث مع السياسيين الذين لا ينتمون إلى الحزب الاشتراكي”، مرجحة بأن هذه العمليات تجري بأمر من الحزب بالذات.

ودعت ساندو لتطهير الأجهزة الأمنية من الفاسدين، مشيرة إلى أن ذلك قد يبدأ بعد الانتخابات المبكرة التي ستجري في 11 يوليو المقبل.

يذكر أن ساندو تم انتخابها رئيسة للبلاد في العام الماضي. وتمكنت من حل البرلمان الذي كان لحزبها “حزب العمل والتضامن” المؤيد لتطوير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، 15 مقعدا فيه من أصل الـ 101.

ويعتبر تحالف الاشتراكيين والشيوعيين بقيادة الرئيسين المولدوفيين السابقين إيغور دودون وفلاديمير فورونين المحسوبين على مؤيدي التقارب مع روسيا، أكبر منافس لها في الانتخابات المقبلة.

المصدر: “تاس”

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