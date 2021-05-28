الولايات المتحدة – صرح رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية الجنرال مارك ميلي بأن السلام بين الدول العظمى في وضع صعب، داعيا لعدم السماح بوقوع حرب في المستقبل.

وقال ميلي في حفل تخرج لأكاديمية القوات الجوية الأمريكية: “نحن في السنة الـ 76 من السلام بين الدول العظمى منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، وهو الآن في وضع صعب، ونحن نراه على شفا الانهيار”.

ولفت ميلي الانتباه إلى الوضع الحرج في العلاقات بين الدول، داعيا لتهيئة الظروف لمنع وقوع حرب بين الدول العظمى في المستقبل.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أكثر من مرة أنها تعتبر روسيا والصين خطرا، حيث أشارت استراتيجية الأمن القومي الأمريكية إلى أن الصين هي الخصم المحتمل الرئيسي للولايات المتحدة.

المصدر: “نوفوستي”

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