نيويورك – أعلنت بعثة سويسرا لدى مقر الأمم المتحدة في جنيف أن مكان عقد القمة بين الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والأمريكي، جو بايدن، سيختاره وفدا البلدين.

وقالت المتحدة باسم البعثة السويسرية، باولا سيريزيتي، في حديث لوكالة “تاس”، اليوم الخميس: “لا موقف لدينا من هذا الموضوع. القرار سيتخذه الوفدان، هو يعود إلى البعثتين الروسية والأمريكية وليس إلينا”.

وأضافت المسؤولة السويسرية: “نحن نقوم بمجرد تقديم المساعدة في هذا الأمر، والقرار يتخذوه هم بأنفسهم”.

وسبق أن أكدت موسكو وواشنطن أن بوتين وبايدن سيعقدان أول قمة بينهما في جنيف يوم 16 يونيو، فيما أوضح الكرملين أن الرئيسين ينويان “بحث الحالة الراهنة والآفاق لتطوير العلاقات الروسية الأمريكية وقضايا الاستقرار الاستراتيجي والمواضيع الملحة في الأجندة الدولية بما في ذلك العمل المشترك في مكافحة جائحة فيروس كورونا وتسوية النزاعات الإقليمية”.

وستمثل زيارة جنيف الرحلة الأولى إلى خارج روسيا لبوتين منذ يناير 2020 حينما زار إسرائيل وفلسطين.

المصدر: “تاس”

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