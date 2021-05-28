البرتغال – ستكون أنظار عشاق كرة القدم، غدا السبت، شاخصة صوب ملعب “الدراغاو” في بورتو البرتغالية، الذي سيكون مسرحا لموقعة مانشستر سيتي الإنجليزي ومواطنه تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكشف تقرير لموقع “sportingnews”، قيمة مجموع الجوائز المالية التي سيتحصل عليها الفائز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ووفقا للموقع، فإن الأندية التي بلغت دور المجموعات، تحصلت بالفعل على 18.8 مليون دولار، كما حصل كل فريق على 3.3 مليون دولار عن كل فوز في دور المجموعات، و1.1 مليون دولار عن كل تعادل.

وتزداد قيمة الجوائز المالية في أدوار خروج المغلوب، حيث تحصل الأندية المتأهلة إلى دور الـ16 على 11.6 مليون دولار، و12.8 مليون دولار في الدور ربع النهائي، و14.6 مليون دولار في المربع الذهبي.

واستنادا للمكافآت في مرحلة المجموعات، والمبالغ المدفوعة في كل دور، فقد جمع مانشستر سيتي حتى الآن 75.2 مليون دولار، مقابل 73 مليون دولار لتشيلسي، وسينال الفائز في النهائي، 23 مليون دولار إضافية والخاسر 18.3مليون.

وفي الواقع، سيكسب الفائز بنهائي دوري بطال أوروبا هذا الموسم، أكثر من ذلك، بعد احتساب مداخيل النقل التلفزيوني والأموال المقدمة بعد الوصول إلى كأس السوبر الأوروبي في العام التالي.

المصدر: sportingnews.com

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