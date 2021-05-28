إسبانيا – صرح الإسباني خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة لكرة القدم، بأن المفاوضات مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، حول تجديد عقده، تسير على ما يرام، وسنقدم عرضا له في حدود إمكانيات النادي.

وقال لابورتا، خلال المؤتمر الصحفي اليوم الجمعة: “عقدنا هذا المؤتمر لشرح ماذا يحدث، فالأعضاء يريدون منا توضيحا لبعض الأمور، ونريد توضيح أسباب القرارات التي نتخذها”.

وأضاف: “لدينا خطة قصيرة المدى، فنحن وصلنا للإدارة في منتصف الموسم، ووجدنا مشروعا لم ينجح، وفي نفس الوقت نعمل على مشروعنا الذي نحن مقتنعون بأنه سيجلب الفرح لبرشلونة ومشجعيه، وسيغير من الوضع الاقتصادي، ونخطط بعمق في كل المجالات”.

في رده على سؤال حول تجديد عقد ميسي، قال لابورتا: “عقد ميسي الجديد يسير على ما يرام، لكن الأمر لم يحسم بعد، ويجب أن نواصل العمل مع جميع المديرين التنفيذيين المعنيين، وسنقدم عرضا في حدود إمكانيات النادي، وعلاقتنا به جيدة، ونفعل كل ما هو ضروري لاستمراره”.

وأضاف: “الأمر ليس مسألة مال بالنسبة لميسي، فهو يريد مشروعا جماعيا للفوز بكل شيء، ونحن متفائلون به”.

وتابع: “الأسبوع المقبل سنعلن عن صفقات جديدة للفريق الأول، والأعضاء يريدونني أن أسير بسرعة، ويجب أن نتقدم بحزم، لأننا علينا التوفيق بين موقفين متعارضين”.

وكان ليونيل ميسي (33 عاما)، الذي ينتهي عقده الحالي مع برشلونة بنهاية يونيو المقبل، قد طلب الرحيل عن برشلونة مجانا، الصيف الماضي، عقب الهزيمة التاريخية أمام بايرن ميونيخ الألماني (2-8) في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

ولكن إدارة برشلونة السابقة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، رفضت السماح برحيل ميسي من دون الحصول على قيمة فسخ عقده التي تبلغ 700 مليون يورو.

ومن جهة، أخرى أكد لابورتا أنه يستعد للاجتماع مجددا مع المدرب الهولندي رونالد كومان، لحسم القرار بشأن مستقبله في منصب المدير الفني للفريق، مشيرا إلى أنه يحترمه ويقدره كأسطورة للنادي.

وعلق لابورتا على مستقبل المدرب كومان، قائلا: “لا توجد مواسم انتقالية في برشلونة، وفي النهاية سنقدر الموقف ونقيّم القرارات للمستقبل، وتصرفنا دائما باحترام كبير مع كومان، فهو أسطورتنا ومدرب محترف يقوم بعمله، ورتبنا للقاء الأسبوع المقبل”.

وأوضح: “نريد أن نبقى منافسين، لذلك علينا التحدث بكل وضوح، وأعتقد أنني يمكنني الحديث عن كل شيء معه، وهو كذلك يمكنه إخباري بكل شيء، وكومان أصابنا بالفزع بالأمس لأنه اضطر للذهاب إلى المستشفى، لكنه بخير حاليا”.

المصدر: وكالات

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