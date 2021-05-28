مصر – أثارت الفنانة المصرية إيمان العاصي حالة من الجدل بين جمهور اللاعب المصري المحترف، محمد صلاح بعدما قرر البعض مهاجمتها بسبب رمز وشمته على ظهرها.

واعتقد البعض أن إيمان العاصي قامت بوشم أول أحرف من اللاعب محمد صلاح “MS”، بعدما شاركت صورة على صفحتها على موقع “انستغرام”.

وبالبحث عن حقيقة التاتو التي وشمته الفنانة، وُجد أنه يرمز لمعنى «Virgo» أي برج العذراء التي تنتمي له الفنانة إيمان العاصي، والمولودة في 28 أغسطس.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها إيمان العاصي بهذا الوشم، حيث اعتادت إبرازه منذ فترات طويلة، خلال العديد من الصور والمختلفة.

المصدر: الوطن

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