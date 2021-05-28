الولايات المتحدة – بعد 17 عاما قضتها بمفردها تحت الأرض، تظهر مليارات السيكادا حمراء العينين الآن في عرض طبيعي مذهل.

وتشهد المناطق المشجرة في أعلى وأسفل الساحل الشرقي للولايات المتحدة ضجة تصم الآذان احتفالا بوصول حشد كبير من الحشرات.

وهدفها بعد السنوات التي قضتها تحت الأرض هو العثور على شريك، والتكاثر ثم الموت.

وعند الظهور، تغطي الحشرات الأشجار والأرض، ويملأ الذكور الهواء بالطنين والصفير لجذب الإناث.

وهذا الصوت يجلب أيضا السائحين والعلماء لدراسة هذا الحدث النادر.

ومع ارتفاع درجات حرارة الهواء والتربة السطحية بسبب تغير المناخ، يحرص العلماء أيضا على معرفة كيفية استجابة المخلوقات.

وتؤثر درجات الحرارة عند ظهور الحشرات المعروفة باسم Brood X من فصيلة الزيز أو السيكادا (cicada)، ونموها تحت الأرض.

وتعد Brood X من أطول الحشرات عمرا في العالم، لكنها تقضي حياتها بأكملها تقريبا تحت الأرض وتتغذى على جذور الأشجار لفترات من 13 إلى 17 عاما.

وفي بعض المناطق، رأى العلماء أعدادا كبيرة من السيكادا قبل سنوات من الموعد المحدد، في عام 2017، والتي يعتقد علماء الحشرات أنها قد تكون مرتبطة بالاحتباس الحراري.

وتظهر تريليونات الحشرات ذات العيون الحمراء في الحدائق والساحات الخلفية والمناطق المشجرة في نحو 15 ولاية، ما يثير ضجة مزعجة للسكان.

وسلط تقرير جديد من صحيفة واشنطن بوست الضوء على مشكلة “التبول” المتكرر للزيز، خاصة في الأيام الأكثر دفئا عندما يسقط من السيكادا على أغصان الأشجار “مثل أمطار خفيفة” من “عصارة الأشجار المائية”.

ولحسن الحظ، فإن الإفراز ليس خطرا، مثل حشرات السيكادا نفسها.

وأخبر جين كريتسكي من جامعة ماونت سانت جوزيف WLWT في سينسيناتي يوم الأربعاء أن السيكادا لا تتبول تماما ولكنها تحتاج إلى البقاء رطبة ومحاولة تحذير البشر الفضوليين بعيدا.

وذكرت الجامعة أن الاسم الشائع للسائل هو “المن”، وهو مادة تلتصق على ورق الأشجار وبعض الحشائش

وصرح دانيال جرونر، الأستاذ المساعد في قسم علم الحشرات بجامعة ميريلاند، لصحيفة “ذي بوست” يوم الثلاثاء أن السيكادا البالغة هي الأكثر نشاطا في الأيام الحارة لأنها تتمتع بالقدرة على “الاستفادة من سائل الخشب المائي المخفف للأشجار المتساقطة”.

المصدر: فوكس نيوز

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