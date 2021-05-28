ليبيا – طالب النائب المنقطع عن مدينة الزاوية عبدالله اللافي عضو الرئاسي في بيان له كافة الجهات العسكرية بتجنب القيام بأية تصرفات أحادية ذات طابع عسكري، بما في ذلك المناورات والتحركات الميدانية والاستعراضات العسكرية التي قال بأنها: “قد تؤجج نشوء أسباب جديدة للصراع”، حسب تعبيره.

اللافي الذي انتحل في بيانه صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة نبه إلى أن قيام أي طرف من الأطراف بتصرفات أحادية ستعطي المبرر لأطراف أخرى للقيام بتصرفات مشابهة، ستؤدي إلى عرقلة العملية التي تستهدف الوصول إلى الانتخابات المقررة في نهاية العام، وستخلق عوائق أمام توحيد المؤسسة العسكرية، وتهدد السلم الأهلي، دون أن يشير إلى أنه قد حضر استعراضًا في طرابلس لما يعرف بـ”مسلحي بركان الغضب” يوم 4 إبريل الماضي، وحضر تكريم محمد بحرون “الفار” المطلوب للنائب العام ووزارة الداخلية على ذمة القضية “داعش -131” ومنحه وسام العمل الإنساني بمدينة الزاوية يوم 30 مارس الماضي.

وأضاف اللافي في بيانه الذي كتبه خلال زيارته إلى تركيا: “تظهر المؤسسة العسكرية وكأنها قائمة على الانقسام، وأن ما تمر به ليس انقسامًا طارئًا خلفته ظروف الصراع السياسي والعسكري بين أبناء البلد الواحد، ونسعى جميعًا لتجاوزهًا بروح الوحدة الوطنية والوئام”

وقال: “لقد استبشر الليبيون بالتوصل لاتفاق سياسي بحضور كافة الأطياف السياسية، أدى إلى توحيد السلطة التنفيذية في ليبيا وانتخاب المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية، والتي توجت بمنح الثقة لها، ولقد مثلت هذه الخطوات انبعاث أمل جديد في ليبيا موحدة مستقرة عبر توحيد مؤسساتها، وعلى رأسها مؤسسة الجيش”.

حضور الافي لإستعراض “بركان الغضب” حضور الافي لإستعراض “بركان الغضب”

وتابع: “لقد آلينا على أنفسنا في المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش الليبي وفق ما نص عليه الاتفاق السياسي اتخاذ كافة الخطوات التي تمهد إلى توحيد المؤسسة العسكرية، ومن ذلك اللقاء بكافة الأطراف والتواصل الدائم مع لجنة 5+5، ولقد أصدر المجلس بلاغًا بخصوص حظر جميع اللقاءات والإدلاء بتصريحات أمام وسائل الإعلام من قبل العسكريين، دون إذن مسبق من القائد الأعلى بهدف خفض التوتر، ومنع كل ما من شأنه المساس بحال السلم في البلاد، وتعزير الثقة بين كل الأطراف وصولا إلى التوحيد الفعلي للمؤسسة العسكرية”.

اللافي ناشد الجميع بالتوقف الفوري على كل ما من شأنه المساس بعملية المصالحة الوطنية عبر اتخاذ خطوات أحادية غير محسوبة، مطالبًا كل الدول التي ترعى الاتفاق والبعثة أن تقوم بدور نشط وفعال لتفادي أية تطورات تهدد ما تم إنجازه.

Share and Enjoy ! 0 Shares