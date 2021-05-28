إثيوبيا – حذرت الولايات المتحدة من أنها قد تتخذ خطوات جديدة بحق إثيوبيا وإريتريا على خلفية الوضع المتدهور في إقليم تغراي الإثيوبي.

ونقلت وكالة “رويترز” اليوم الخميس عن القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أفريقيا، روبرت غوديك، تأكيده في مذكرات أعدها للجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ، أن الظروف الأمنية في تغراي تدهورت في الأسابيع الأخيرة، مقرا بارتكاب فظائع من قبل جميع الأطراف المسلحة في الإقليم.

وذكر الدبلوماسي الأمريكي أن إثيوبيا وإريتريا قد تواجهان خطوات جديدة من قبل الولايات المتحدة ما لم يتمكن المسؤولون عن تأجيج النزاع في تغراي من تغيير نهجهم.

وشهد إقليم تغراي في الخريف الماضي حملة عسكرية أطلقتها حكومة إثيوبيا لانتزاع السيطرة على الإقليم من “الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي” المتمردة، وذلك بمشاركة قوات إريترية أيضا.

وأفادت وسائل إعلام ومؤسسات حقوقية بارتكاب مجازر دموية خلال تلك الحملة من قبل أطراف مختلفة.

المصدر: “رويترز”

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