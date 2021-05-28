واشنطن – أفادت شبكة CNN أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أحبط تحقيقا كانت تجريه وزارة الخارجية في أواخر عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، لإثبات نظرية تسرب كورونا من مختبر في مدينة ووهان الصينية.

وقالت مصادر للشبكة إن إغلاق التحقيق هو بسبب مخاوف بشأن جودته، مشيرة إلى أن المشاركين في التحقيق الذي لم يكشف عنه سابقا، والذي أطلقه حلفاء وزير الخارجية السابق مايك بومبيو في الخريف الماضي، يرون إنه كان “جهدا صادقا للتحقيق في النظرية التي رفضت حول أن برنامج الأسلحة البيولوجية الصيني يمكن أن يكون له دور أكبر في أصل الوباء في ووهان”.

لكن التحقيق سرعان ما غرق في الخلاف الداخلية وسط مخاوف من أنه كان جزءا من جهد سياسي أوسع من قبل إدارة ترامب لإلقاء اللوم على الصين واختيار الدلائل بما يناسبها لإثبات النظرية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن قرار إنهاء التحقيق، الذي تم تشغيله بشكل أساسي خارج مكتب مراقبة الأسلحة والتحقق التابع لوزارة الخارجية، جاء بعد إطلاع مسؤولي بايدن على مسودة النتائج التي توصل إليها الفريق في فبراير ومارس من هذا العام.

وبحسب المصادر، أثيرت أسئلة حول شرعية النتائج واعتبر المشروع على أنه استخدام غير فعال للموارد.

المصدر: CNN

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