الدوحة – توج نادي الأهلي المصري بلقب بطل كأس السوبر الإفريقي لكرة القدم، إثر فوزه على فريق نهضة بركان المغربي (2-0)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، في العاصمة الدوحة.

وسجل المهاجم الأهلاوي محمد الشريف هدف التقدم “للمارد الأحمر” في الدقيقة 57 بتسديدة رائعة في الزاوية اليسرى.

ومن ثم أحرز المهاجم المصري الآخر صلاح محسن هدف الأمان الثاني للأهلي، بحلول الدقيقة 82 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب “جاسم بن حمد” في الدوحة.

وتوج الأهلي بلقبه السابع في السوبر الإفريقي، والأول منذ عام 2014، عندما أحرز “المارد الأحمر” باللقب السادس في تاريخه، على حساب فريق الصفاقسي التونسي.

بينما أخفق فريق نهضة بركان في رفع كأس السوبر للمرة الأولى في تاريخه.

وبحسب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، فإن الأهلي سيحصل على 200 ألف دولار، مقابل فوز اليوم بلقب بطولة كأس السوبر الإفريقي 2021، بينما سيكتفي الفريق المغربي الخاسر بـ150 ألف دولار.

وخاض فريق الأهلي هذا النهائي بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه على حساب مواطنه الزمالك.

بينما شارك فريق نهضة بركان بصفته بطلا لمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي (الكونفدرالية)، الذي حصل عليه على حساب فريق بيراميدز المصري.

المصدر: RT

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