ليبيا – أعرب عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة محمد الرعيض عن سعادته بالمشاركة في افتتاح فعاليات اليوم الأول من المنتدى الاقتصادي الجزائري الليبي، بدولة الجزائر الشقيقة.

الرعيض قال في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”:”أتطلع إلى أن يكون هذا المنتدى خطوة تمهد الطريق لتعاون وتكامل اقتصادي بين البلدين، وتفعيل الاتفاقيات الموقعة سابقا وفتح المعبر الحدودي واستئناف الرحلات الجوية في أقرب وقت”وفق قوله.

وافتتح اليوم السبت، بالجزائر العاصمة المنتدى الاقتصادي الجزائري-الليبي، بمشاركة حوالي 400 رجل أعمال واقتصادي من البلدين.

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