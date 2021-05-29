ليبيا – التقى فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي أمس الجمعة، عبد الله اللافي، نائب رئيس المجلس الرئاسي والوفد المرافق له، بمدينة إسطنبول.

لقاء أوقطاي واللافي أقيم وفقاً لوكالة “الأناضول” التركية في قصر دولمة بهتشة الرئاسي، وبحثا فيه القضايا التي نوقشت خلال اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي التركي الليبي رفيع المستوى في أبريل الماضي في تركيا.

وعن الانتخابات المزمع إجراؤها أواخر العام الجاري، أكد أوقطاي خلال اللقاء دعم تركيا الكامل لسلام دائم في البلاد.

بدوره، أعرب اللافي عن ترحيبه الكبير بلقاء الجانب التركي في إسطنبول، مقدما شكره لأنقرة على دعمها ليبيا، ومؤكدا التزامها بالاتفاقيات المبرمة بين البلدين.

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