ليبيا – التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم حيث بحث اللقاء عدة مواضيع تهم وزارة الداخلية.

وكيل وزارة الداخلية أطلع المستشار صالح وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للمجلس على خطط الوزارة لارساء الأمن بالاضافة إلى مناقشة العراقيل والصعوبات التي تواجه عملها.

وثمن وكيل وزارة الداخلية مواقف رئيس مجلس النواب الداعمة للوزارة والمؤسسة الشرطية.

ومن جانبه اثنى رئيس مجلس النواب على الدور الذي تقوم به وزارة الداخلية لحفظ الأمن، مؤكدًا وقوفه التام معها لفرض الأمن والقانون في البلاد.

كما اختتم اللقاء بمنح وكيل وزارة الداخلية درعًا تكريمًا للمستشار صالح وتقديرًا لجهوده الداعمة للوزارة.

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