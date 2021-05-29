الولايات المتحدة – تراجعت أسعار النفط، امس بنحو طفيف، إذ قوبلت بيانات اقتصادية أمريكية إيجابية وتوقعات بانتعاش قوي للطلب العالمي بمخاوف حيال زيادة الإمدادات من إيران عند رفع العقوبات عنها.

وبحلول الساعة 11:50 بتوقيت غرينيتش، انخفض مزيج “برنت” بنسبة 0.09% إلى 69.40 دولار للبرميل، فيما تراجع الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.03% إلى 66.83 دولار للبرميل.

وقال أويغن فاينبرغ، المحلل لدى “كومرتس بنك”: “بدعم البيانات الاقتصادية الجيدة والإقبال على المخاطرة من جانب المستثمرين في الأسواق المالية، يتجه برنت من جديد إلى مستوى 70 دولارا للبرميل المهم نفسيا”.

وأضاف الخبير في أسواق الطاقة: “المخاوف بشأن الطلب بسبب الجائحة تنحسر بفعل التفاؤل في ضوء العودة السريعة للمستهلكين”.

ويتجه “برنت” و”غرب تكساس الوسيط” كلاهما لتسجيل مكاسب أسبوعية أربعة بالمئة وخمسة بالمئة على الترتيب.

ويتوقع المحللون أن يرتفع الطلب العالمي على النفط إلى ما يقرب من 100 مليون برميل يوميا في الربع الثالث من العام بدعم موسم السفر الصيفي في أوروبا والولايات المتحدة، وذلك بعد برامج التطعيم الواسعة النطاق باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وقدمت بيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد ومستهلك للنفط في العالم، الدعم أيضا، إذ انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة إلى أدنى مستوى منذ منتصف مارس 2020، وهو ما جاء أفضل من التوقعات.

وتتفاوض إيران والقوى العالمية في فيينا منذ أبريل 2021 للتوصل إلى خطوات يتعين على طهران وواشنطن اتخاذها بشأن العقوبات والأنشطة النووية من أجل العودة إلى الامتثال الكامل لاتفاق إيران النووي المبرم في 2015 مع القوى العالمية.

المصدر: رويترز

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