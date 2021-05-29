ليبيا – وصفت عضو مجلس النواب عضو ملتقى الحوار “السيدة اليعقوبي” السياسيين الليبيين الذين يتمسكون بالاستفتاء على الدستور حالياً بعدما رفضوه سابقاً، بأنهم مجنونون بالسلطة.

اليعقوبي قالت في تدوينة لها علمى موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن “جنون السلطة والنفوذ والتحكم في مقاليد الأمور والتمترس للبقاء في المشهد السياسي هي ما تدفع الكثيرين للتمسك بخيار الاستفتاء على الدستور الذي رفضوه هم أنفسهم رفضاً باتاً بحجة أن هذه المسودة معيبة حتى تنقلب بين ليلة وضحاها لهم بأنه لا يمكن المرور إلى الانتخابات إلا بها”.

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