الصين – عزز المصرف المركزي بالصين (بنك الشعب الصيني)، سعر صرف اليوان بمقدار 172 نقطة أساسية، اليوم الجمعة، ليصل إلى 6.3858 يوان لكل دولار.

وكما يتبين من إحصاءات هذا المصرف، فهذه القيمة هي القصوى لسعر صرف العملة الوطنية الصينية منذ 24 مايو 2018. ويواصل سعر اليوان ارتفاعه مقابل الدولار، لليوم الخامس على التوالي.

وكتب الموقع الإعلامي “Zhongxin Jingwei” أن سعر صرف اليوان مقابل الدولار، ارتفع منذ مايو من العام الماضي، بنسبة 10% ، ولكن هذا الارتفاع لن يستمر طويلا لاحقا. في هذا الصدد، يفترض الموقع أن سعر صرف اليوان سيتعرض لتقلبات وتذبذب في هذا الاتجاه وذاك.

في عام 2020، على خلفية وباء كورونا انخفض اليوان مقابل الدولار لعدة أشهر. وفي 29 مايو 2020، خفض المصرف المركزي الصيني سعر العملة الوطنية إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير 2008 ، عند 7.1316 يوان لكل دولار. ومع ذلك بدأ اليوان لاحقا يرتفع تدريجيا مقابل العملة الأمريكية.

المصدر: تاس

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