ليبيا – انتقد رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد بعيوالرأي الذي أبداه القيادي في جماعة الإخوان المسلمين الليبية وعضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في الدوحة علي الصلابي المُدرَج على قوائم الإرهاب العربية في العثمانيين، حينما قال إنهم “أقاموا شرع الله”.

بعيو قال على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”: “يا شيخ علي أنت صديقي وأنا من أخوالك، لك أن تحب الإخوة الأتراك كما تشاء، لكن أن تقول إن العثمانيين أقاموا شرع الله فقد جانبك الصواب، فما أبعد الطغيان واحتلال الأوطان وجبروت السلطان واستعباد الإنسان، عن شرع الله”.

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