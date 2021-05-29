إيطاليا – أكد نادي نابولي، المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم السبت، تعيين لوتشيانو سباليتي، مدربا جديدا للفريق، خلفا لسلفه جينارو غاتوزو.

وقال مالك نابولي، أوريليو دي لورينتيس، في بيان مقتضب: “يسعدني الإعلان عن تعيين لوتشيانو سباليتي مدربا لنابولي بداية من أول يوليو المقبل”.

وأضاف المالك: “مرحبا بك لوتشيانو.. سنقوم بعمل رائع سويا”.

وتخلى سباليتي (62 عاما)، صاحب الخبرة الطويلة، عن آخر مهمة تدريبية له مع إنتر ميلان في 2019، بعد أن حقق أكبر نجاح في مسيرته في إيطاليا مع روما، حيث فاز مع الفريق بكأس إيطاليا مرتين متتاليتين في عامي 2007، و2008.

وتأكد رحيل غاتوزو عن نابولي في الأسبوع الماضي، بعد فشل الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، عقب تعادله في الجولة الأخيرة من الموسم المنقضي أمام فيلاس فيرونا.

وكان غاتوزو، تولى تدريب نابولي خلفا لكارلو أنشيلوتي في ديسمبر 2019، وقاده للتتويج بلقب كأس إيطاليا في يونيو 2020. وبعد رحيله عن نابولي، سيتولى غاتوزو تدريب فيورنتينا.

المصدر: رويترز

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