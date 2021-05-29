تمديد السماح بإجراء 5 تغييرات في المباراة حتى نهاية 2022

تمديد السماح بإجراء 5 تغييرات في المباراة حتى نهاية 2022

سويسرا – أعلن المجلس الدولي لكرة القدم، إن منظمي المسابقات يحتفظون بخيار السماح للفرق بإجراء خمسة تغييرات في المباراة حتى نهاية 2022.

وبدأ تطبيق القاعدة بصفة مؤقتة في مايو 2020، بسبب تداعيات جائحة كورونا “كوفيد-19” وسمح للفرق بإجراء خمسة تبديلات بدلا من ثلاثة كالمعتاد للحفاظ على سلامة اللاعبين وسط جدول المباريات المتكدس.

وأكد المجلس أن التعديل المؤقت سيستمر حتى 31 ديسمبر 2022، في “مسابقات المستوى الأول” ويكون التنفيذ بحسب تقدير منظمي المسابقات.

وطبقت مسابقات الدوري الكبرى في أوروبا والمسابقات القارية هذا التعديل خلال الموسم (2019-2020) وتم تمديد العمل به في يوليو وأغسطس على الترتيب بسبب الوباء.

لكن الدوري الانجليزي الممتاز كان الاستثناء الوحيد بين مسابقات أوروبا الكبرى بالعودة إلى إجراء ثلاثة تغييرات بحد أقصى في موسم (2020-2021) رغم المخاوف بشأن صحة اللاعبين من قبل مدربين، مثل الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، والإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي.

المصدر: رويترز

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