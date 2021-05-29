كولومبيا – أعلن الاتحاد الكولومبي لكرة القدم أن نجم إيفرتون الإنجليزي، خاميس رودريغيز، سيغيب عن منتخب بلاده في “كوبا أمريكا”، بجانب مباراتين بتصفيات كأس العالم في يونيو المقبل، بسبب الإصابة.

وذكر الاتحاد الكولومبي في بيان، اليوم السبت: “في الأيام الماضية خضع لاعب الوسط (خاميس) لفحوص وأثبتت أنه ليس في المستوى المطلوب للمنافسة، لذا سيكون خارج تشكيلة المدرب رينالدو رويدا”.

ولم يوضح البيان طبيعة الإصابة، لكن خاميس، كان قد غاب عن عدة مباريات لفريقه الإنجليزي هذا الموسم، بسبب إصابة في ربلة الساق.

وتلعب كولومبيا ضد قطر في تصفيات كأس العالم 2022 في بيرو، في الثالث من يونيو المقبل، ثم تستضيف الأرجنتين بعدها بخمسة أيام.

وتنطلق كأس “كوبا أمريكا”، في الـ13 من يونيو.

وكانت كولومبيا ستستضيف مباريات البطولة بالاشتراك مع الأرجنتين، لكن الاحتجاجات المحلية دفعت اتحاد أمريكا الجنوبية لاستبعادها من التنظيم.

المصدر: رويترز

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