ليبيا – شدد عضو ملتقى الحوار السياسي، زياد دغيم، على ضرورة عقد اجتماع مباشر، منوهًا أن هناك انسداد كبير بسبب أخطاء الملتقى سابقاً ومنها اشتراطه تنفيذ كل الاستحقاقات حزمة واحدة منها الانتخابات وهذا لم يحدث ولم تنفذ من الاستحقاقات الأخرى شيء.

دغيم قال في تصريح لموقع “أخبار ليبيا 24″ اليوم السبت، إن ملتقى الحوار السياسي أخطأ بتفويض مجلسي النواب والدولة بالمسار الدستوري، لافتاً أن المجلسين اتفقا بالغردقة على الاستفتاء على الدستور و”نحن في مأزق الآن” بحسب قوله.

وأوضح أن الحل الوحيد الآن هو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في موعدها بإشراف دولي مباشر، وجدي وفاعل لضمان انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية.

Share and Enjoy ! 0 Shares