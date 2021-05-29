روسيا – أعلن مصنع GAZ الروسي في مدينة نيجني نوفغورود عن بدء الإنتاج المتسلسل لسيارات Volkswagen Taos بنموذجها الأحدث.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن Volkswagen Taos التي ستنتج في روسيا ستبنى على منصات تم اختبارها في سيارات Karoq و Kodiaq من سكودا، كما ستصنع على خطوط إنتاج خاصة كلفت نحو 63 مليون يورو.

وستأتي السيارات الجديدة بتصميم مختلف بشكل واضح عن مركبات Taos التي أطلقت العام الماضي، إذ ستحصل على واجهتين جديدتين من الأمام والخلف، وعلى مصابيح وممتصات صدمات معدلة، أما هيكلها فسيكون بطول 4 أمتار و38 سنتيمترا، بعرض 184 سم، وارتفاع 160 سم.

وستحصل هذه السيارات على نظام مولتيميديا متطور يدار عبر شاشة لمسية كبيرة، وعلى 6 وسادات أمان هوائية لحماية الركاب من الحوادث، وأنظمة لتدفئة وتبريد المقاعد، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ونظام للحفاظ على المسار على الطرقات السريعة، فضلا عن حساسات للضوء والمطر وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية.

وستعمل هذه المركبات بعدة أنواع من المحركات، محركات اقتصادية بسعة 1.6 ليتر بعزم 110 أحصنة، ومحركات توربينية بسعة 1.4 ليتر بعزم 150 حصانا، فضلا عن علب سرعة أوتوماتيكية بست وسبع سرعات.

المصدر: moto1

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